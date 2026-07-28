На Ярыгинской набережной в Красноярске несколько человек жестоко избили молодого парня

Следователи полиции в Красноярске возбудили уголовное дело в отношении одного из участников конфликта на улице Ярыгинская набережная. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По данным ведомства, ночью во дворе одного из домов на улице Ярыгинская набережная произошла драка. Прибывшие на место полицейские установили, что между несколькими ранее незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. В результате происшествия 24-летний участник конфликта получил телесные повреждения. Правоохранители установили одного из злоумышленников и задержали его. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ 39-летний красноярец. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников конфликта и полной картины произошедшего.