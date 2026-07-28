Оленья луна: когда волгоградцы увидят полнолуние в июле 2026

Название этого астрономического явления связано с древними традициями индейцев. Именно в этот период у самцов оленей начинают активно отрастать новые рога. Во время полнолуния небесное тело может окрашиваться в различные оттенки, от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого цвета.