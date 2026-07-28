Оленья луна: когда волгоградцы увидят полнолуние в июле 2026

Жители Волгограда и области смогут наблюдать июльское полнолуние, известное как Оленья луна, уже сейчас и до 30 июля включительно. Пик явления наступит 29 июля 2026 года ровно в 17:36. Астрономы приглашают горожан насладиться красотой ночного неба.
Название этого астрономического явления связано с древними традициями индейцев. Именно в этот период у самцов оленей начинают активно отрастать новые рога. Во время полнолуния небесное тело может окрашиваться в различные оттенки, от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого цвета.
Волгоградцы в соцсетях уже успели разместить красивые кадры подступающего полнолуния. Астрономы рекомендуют начинать наблюдения в вечернее время, когда Луна поднимется достаточно высоко над горизонтом, чтобы обеспечить наилучший обзор.
Для получения качественных фотографий лучше использовать штатив и специальные настройки камеры для съемки в условиях низкой освещенности.
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