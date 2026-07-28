Красноярск примет соревнования по северному многоборью

В программе — тройной национальный прыжок, бег с палкой, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и метание топора на дальность. Главной новинкой турнира станут топориное двоеборье и троеборье. Спортсмены будут соревноваться в метании топора на дальность, точность и скорость, а также в парных поединках на выбывание.