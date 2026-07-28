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Красноярск примет соревнования по северному многоборью

В Красноярске с 8 по 17 августа пройдут Международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира» и Всероссийские соревнования «Кубок единства народов России».

В Красноярске с 8 по 17 августа пройдут Международный фестиваль по северному многоборью «Кубок единства народов мира» и Всероссийские соревнования «Кубок единства народов России». Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Участниками стартов станут более 150 спортсменов. Заявки уже подали представители 13 регионов России и 5 зарубежных стран. Заявочная кампания продлится до 30 июля. Соревнования пройдут под эгидой Международного форума коренных народов и будут приурочены к Году единства народов России. Площадками станут «Арена Север» и остров Татышев.

В программе — тройной национальный прыжок, бег с палкой, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и метание топора на дальность. Главной новинкой турнира станут топориное двоеборье и троеборье. Спортсмены будут соревноваться в метании топора на дальность, точность и скорость, а также в парных поединках на выбывание.

«Мы уже видим высокий интерес к этим видам состязаний. Важно, что новые дисциплины, наряду с метанием тынзяна на хорей, адаптированы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», — отметил президент Федерации северного многоборья России Алексей Ворошилов.

Открытие соревнований состоится 10 августа в Национальном центре «Россия» на Енисее. Закрытие и награждение победителей пройдут 16 августа.