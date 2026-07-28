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Один человек погиб и девять ранены при ударе БПЛА по белгородскому предприятию

Сегодня утром беспилотник атаковал предприятие в селе Белянка приграничного Шебекинского округа Белгородской области. В результате один человек погиб и девять были ранены. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня утром беспилотник атаковал предприятие в селе Белянка приграничного Шебекинского округа Белгородской области. В результате один человек погиб и девять были ранены. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Одна из сотрудниц завода продолжит лечение в Шебекинской центральной райбольнице (ЦРБ). У нее диагностированы осколочные ранения рук и ног. Ранее еще одна женщина была отпущена домой — она получила акубаротравму.

Из-за атаки загорелось здание цеха.

Также оперштаб сообщил о погибшем в результате удара дрона по автомобилю на хуторе Ромашовка Валуйского округа. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще один пострадавший был доставлен в местную ЦРБ. Он продолжит лечение амбулаторно. Машина повреждена.

Сегодня утром ВСУ атаковали пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области, из-за чего пострадали 19 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

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