В Омске восемь автобусов и троллейбус временно изменят схемы движения

Как сообщили во вторник, 28 июля 2026 года, в департаменте транспорта, для организации проведения Сибирского международного марафона и праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Омской области и Дня города Омска с 19 часов 30 июля до 10 часов 31 июля и с 20 часов 2 августа до 5 часов 3 августа по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, будет закрыто движение всех видов транспорта.