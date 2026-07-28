В Омске восемь автобусов и троллейбус временно изменят схемы движения

Как сообщили во вторник, 28 июля 2026 года, в департаменте транспорта, для организации проведения Сибирского международного марафона и праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Омской области и Дня города Омска с 19 часов 30 июля до 10 часов 31 июля и с 20 часов 2 августа до 5 часов 3 августа по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, будет закрыто движение всех видов транспорта.
Пассажирский транспорт в это время поедет по измененным схемам:
— троллейбусы маршрута № 8 в сторонцмикрорайона «Московка-2» с Красного Пути поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса, с правым поворотом на Ленинградскую площадь, исключая посадку и высадку пассажиров на остановке «Магазин “Жемчужина”, затем с левым поворотом на улицу Ленина, а далее — по обычной схеме;
— автобусы маршрута № 62 будут курсировать от остановки «Библиотека им. Пушкина», затем по улице Интернациональной, с поворотом на площадь Победы, по улице Ленина, Юбилейному мосту, далее по обычной схеме;
— автобусы маршрута № 73 в сторону Чкаловского поселка с Красного Пути поедут по Интернациональной с поворотом на площадь Победы и далее по Ленина;
— автобусы по маршрутам № 94, 343 Н в сторону Амурского поселка направятся с Красного Пути по Интернациональной с заездом на площадь Победы и далее по обычным схемам.
С 10 часов 31 июля до 20 часов 2 августа по улице Герцена на участке от Интернациональной до Ленина включая площадь Победы, с 10 до 20 часов 31 июля по улице Ленина на участке от площади Победы до Партизанской также будет закрыто движение транспорта.
В этом случае автобусы тоже поедут по измененным схемам:
— автобусы маршрута № 34 вместо площади Победы будут следовать до остановки «Флагман»;
— автобусы маршрута № 73 в сторону Чкаловского поселка с Красного Пути поедут по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту с поворотом на Лермонтова и далее по Ленина;
— автобусы маршрута № 77 и «вертушки» маршрута № 64 будут следовать до остановки «Дом Туриста»;
— автобусы маршрута № 94 с моста метромоста поедут по Фрунзе, через остановку «Ул. Тарская», с левым поворотом на Герцена, дальше — как обычно, в обратную сторону без изменений;
— автобусы маршрута № 343 Н с Красного Пути поедут по Фрунзе через остановку «Ул. Тарская», исключая посадку и высадку пассажиров на остановке «По требованию», с левым поворотом на Герцена, далее — по обычной схеме, а обратно без изменений.
Также будет закрыто движение с 5 часов до 14 часов 1 августа по улице Ленина на участке от улицы Партизанской до Ленинградской площади, по улице Шаумяна на участке от улицы 9-я Ленинская до улицы 12-я Пролетарская.
Движение автобусов организуют по измененным схемам:
— автобусы маршрута № 73 в сторону Чкаловского поселка с Красного Пути поедут по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, с левым поворотом на Маяковского, а в обратном направлении без изменений;
— автобусы маршрута № 109 вместо Речного порта будут следовать до остановки «Ленинский районный суд».