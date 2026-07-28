Археологи раскрыли тайну древнего культа богини благодаря 120 надписям

Археологи обнаружили в испанской пещере Кова-Донес более 120 латинских надписей, которые могут сделать ее крупнейшим известным римским пещерным святилищем с надписями на территории бывшей империи. Находка не только помогла ученым узнать больше о неизвестной ранее богине, которую верующие называли Доминой — «Госпожой», — но и показала, что женщины играли заметную роль в ритуалах древнего культа. Исследование возглавили Вирхиния Барсиела из Института археологии и исторического наследия Университета Аликанте и Айтор Руис-Редондо из Института экологических наук Университета Сарагосы. Подробнее — в материале «Известий».
Под землей обнаружили древнее святилище: что нашли археологи
Исследователи, работавшие в пещере Кова-Донес на востоке Испании, во время экспедиции в мае и июне 2026 года обнаружили как минимум 120 латинских надписей, относящихся преимущественно к
Надписи были обнаружены в помещении, которое ученые называют «Римским святилищем». Оно находится более чем в 200 м от входа в пещеру и было впервые обнаружено в 2024 году. Внутри помещения находятся природные углубления с водой — так называемые гурты. Римские посетители оставляли рядом с ними различные предметы, что может свидетельствовать о важной роли воды в проводившихся здесь обрядах.
Кого почитали в пещере: загадочная богиня Домина
Одним из главных открытий стали пять вотивных надписей, посвященных одной и той же богине. Исследователи установили, что в текстах ее называли Домина, что переводится как «госпожа».
Три надписи также содержат слово MALACI — предположительно, неизвестный ранее эпитет или местное имя божества. Его точное значение пока остается неясным. Ученые рассматривают возможность, что оно могло быть связано с водой, поскольку святилище находилось рядом с природными источниками внутри пещеры.
Само расположение текстов также указывает на особый статус помещения: надписи находятся далеко от входа, в отдельной зоне, куда посетители должны были специально отправляться для проведения ритуалов.
Женщины в центре культа: что рассказали имена и находки
Новые надписи позволили ученым получить редкие свидетельства возможного участия женщин в религиозной жизни Римской империи. Несколько обнаруженных текстов содержат женские имена, что дает прямое свидетельство того, что женщины посещали подземное святилище и участвовали в его религиозной практике.
Кроме того, археологи нашли многочисленные пряслица — небольшие предметы, которые использовались при изготовлении нитей. В древнем Средиземноморье такие находки часто связывали с ткачеством и женским домашним трудом.
Исследователи предполагают, что в качестве подношений могли использоваться целые веретена, однако их деревянные части не сохранились. Связь между пряслицами, женскими именами и культом богини укрепляет предположение исследователей о том, что женщины играли заметную роль в ритуальной жизни святилища.
Интересно, что само традиционное название пещеры — Cova de les Dones, что переводится как «пещера женщин», — может сохранять память об этой древней связи. Ученые предполагают, что название могло быть связано либо с женщинами, посещавшими это место, либо с мифическими существами, которых местные жители представляли обитателями пещеры.
Пещера, которой более 24 тыс. лет: от древнего искусства до римских обрядов
Культ богини Домина оказался лишь одной частью долгой истории Кова-Донес. Исследования в рамках проекта DONARQ начались в 2023 году, когда ученые подтвердили наличие в пещере крупнейшей коллекции палеолитического наскального искусства на востоке Иберийского полуострова.
Позже исследователи обнаружили, что люди продолжали использовать это место для ритуальных целей спустя тысячи лет после появления первых изображений. В 2025 году археологи нашли более 100 так называемых спелеофактов — сталактитовых и сталагмитовых образований, которые были намеренно изменены древними людьми.
Согласно публикации, новые латинские надписи расширили историю пещеры уже до римского периода. По мнению ученых, вода, необычные природные формы и расположение подземных помещений могли на протяжении тысячелетий привлекать разные сообщества, которые воспринимали это место как особенное.
Что еще предстоит узнать археологам
Несмотря на масштаб открытия, исследование Кова-Донес продолжается. Многие участки пещеры еще не изучены полностью, а часть надписей пока находится на этапе очистки, документирования и расшифровки.
В будущем ученые планируют установить личности людей, упомянутых в текстах, разгадать значение слова MALACI и определить связь между надписями и найденными предметами подношений. Также специалисты готовят меры по сохранению объекта, улучшению безопасности и созданию цифровой модели пещеры, которая позволит изучать ее без риска повредить хрупкие археологические останки.
По мнению исследователей, уникальность Кова-Донес заключается не только в количестве римских надписей, но и в редком сочетании письменных свидетельств, ритуальных предметов, водных элементов и доказательств участия женщин в древнем культе.
То, что начиналось как одно из важнейших открытий палеолитического искусства Испании, теперь становится ценным источником для изучения религиозных практик, роли женщин в древних культах и особенностей римской Испании.