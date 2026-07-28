Археологи раскрыли тайну древнего культа богини благодаря 120 надписям

Надписи были обнаружены в помещении, которое ученые называют «Римским святилищем». Оно находится более чем в 200 м от входа в пещеру и было впервые обнаружено в 2024 году. Внутри помещения находятся природные углубления с водой — так называемые гурты. Римские посетители оставляли рядом с ними различные предметы, что может свидетельствовать о важной роли воды в проводившихся здесь обрядах.