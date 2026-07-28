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Археологи раскрыли тайну древнего культа богини благодаря 120 надписям

Arkeonews: 120 надписей раскрыли тайну древнего культа богини в римской пещере.

Археологи обнаружили в испанской пещере Кова-Донес более 120 латинских надписей, которые могут сделать ее крупнейшим известным римским пещерным святилищем с надписями на территории бывшей империи. Находка не только помогла ученым узнать больше о неизвестной ранее богине, которую верующие называли Доминой — «Госпожой», — но и показала, что женщины играли заметную роль в ритуалах древнего культа. Исследование возглавили Вирхиния Барсиела из Института археологии и исторического наследия Университета Аликанте и Айтор Руис-Редондо из Института экологических наук Университета Сарагосы. Подробнее — в материале «Известий».

Под землей обнаружили древнее святилище: что нашли археологи

Исследователи, работавшие в пещере Кова-Донес на востоке Испании, во время экспедиции в мае и июне 2026 года обнаружили как минимум 120 латинских надписей, относящихся преимущественно к I—II вв.екам нашей эры. По данным журнала Arkeonews, находка значительно расширила представления ученых о месте: до этого внутри пещеры было известно только около 15 надписей.

Открытие показало, что пещера, расположенная недалеко от города Мильярес в провинции Валенсия, вероятно, не была случайным местом посещения. Большое количество текстов, предметов подношений и следов ритуальной деятельности указывает на существование здесь организованного культа, посвященного конкретному божеству.

Надписи были обнаружены в помещении, которое ученые называют «Римским святилищем». Оно находится более чем в 200 м от входа в пещеру и было впервые обнаружено в 2024 году. Внутри помещения находятся природные углубления с водой — так называемые гурты. Римские посетители оставляли рядом с ними различные предметы, что может свидетельствовать о важной роли воды в проводившихся здесь обрядах.

Кого почитали в пещере: загадочная богиня Домина

Одним из главных открытий стали пять вотивных надписей, посвященных одной и той же богине. Исследователи установили, что в текстах ее называли Домина, что переводится как «госпожа».

Три надписи также содержат слово MALACI — предположительно, неизвестный ранее эпитет или местное имя божества. Его точное значение пока остается неясным. Ученые рассматривают возможность, что оно могло быть связано с водой, поскольку святилище находилось рядом с природными источниками внутри пещеры.

Повторение одного и того же имени в нескольких надписях стало важным доказательством того, что речь идет не о случайном наборе религиозных посланий, а о месте, посвященном конкретному культу.

Само расположение текстов также указывает на особый статус помещения: надписи находятся далеко от входа, в отдельной зоне, куда посетители должны были специально отправляться для проведения ритуалов.

Женщины в центре культа: что рассказали имена и находки

Новые надписи позволили ученым получить редкие свидетельства возможного участия женщин в религиозной жизни Римской империи. Несколько обнаруженных текстов содержат женские имена, что дает прямое свидетельство того, что женщины посещали подземное святилище и участвовали в его религиозной практике.

Кроме того, археологи нашли многочисленные пряслица — небольшие предметы, которые использовались при изготовлении нитей. В древнем Средиземноморье такие находки часто связывали с ткачеством и женским домашним трудом.

Исследователи предполагают, что в качестве подношений могли использоваться целые веретена, однако их деревянные части не сохранились. Связь между пряслицами, женскими именами и культом богини укрепляет предположение исследователей о том, что женщины играли заметную роль в ритуальной жизни святилища.

Интересно, что само традиционное название пещеры — Cova de les Dones, что переводится как «пещера женщин», — может сохранять память об этой древней связи. Ученые предполагают, что название могло быть связано либо с женщинами, посещавшими это место, либо с мифическими существами, которых местные жители представляли обитателями пещеры.

Пещера, которой более 24 тыс. лет: от древнего искусства до римских обрядов

Культ богини Домина оказался лишь одной частью долгой истории Кова-Донес. Исследования в рамках проекта DONARQ начались в 2023 году, когда ученые подтвердили наличие в пещере крупнейшей коллекции палеолитического наскального искусства на востоке Иберийского полуострова.

Внутри было обнаружено более 100 рисунков и гравировок возрастом свыше 24 тыс. лет. Эти находки сделали пещеру одним из важнейших археологических объектов Европы последних десятилетий.

Позже исследователи обнаружили, что люди продолжали использовать это место для ритуальных целей спустя тысячи лет после появления первых изображений. В 2025 году археологи нашли более 100 так называемых спелеофактов — сталактитовых и сталагмитовых образований, которые были намеренно изменены древними людьми.

Согласно публикации, новые латинские надписи расширили историю пещеры уже до римского периода. По мнению ученых, вода, необычные природные формы и расположение подземных помещений могли на протяжении тысячелетий привлекать разные сообщества, которые воспринимали это место как особенное.

Что еще предстоит узнать археологам

Несмотря на масштаб открытия, исследование Кова-Донес продолжается. Многие участки пещеры еще не изучены полностью, а часть надписей пока находится на этапе очистки, документирования и расшифровки.

В будущем ученые планируют установить личности людей, упомянутых в текстах, разгадать значение слова MALACI и определить связь между надписями и найденными предметами подношений. Также специалисты готовят меры по сохранению объекта, улучшению безопасности и созданию цифровой модели пещеры, которая позволит изучать ее без риска повредить хрупкие археологические останки.

По мнению исследователей, уникальность Кова-Донес заключается не только в количестве римских надписей, но и в редком сочетании письменных свидетельств, ритуальных предметов, водных элементов и доказательств участия женщин в древнем культе.

То, что начиналось как одно из важнейших открытий палеолитического искусства Испании, теперь становится ценным источником для изучения религиозных практик, роли женщин в древних культах и особенностей римской Испании.