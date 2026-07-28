Секс-блогерше Соне Мармеладовой грозит до шести лет колонии за порнографию

«Я начала рано жить одна… У нас были довольно сложные отношения [с родителями]. Мама переехала в другую страну жить, вышла там замуж, и я решила жить отдельно, потому что мне так было комфортнее. И подруга, с которой вместе я жила, занималась эскортом, периодически встречалась так [с мужчинами] с сайтов знакомств за деньги и как-то раз пригласила меня вместе с собой в ресторан к мужчине. В итоге у нас сложись какие-то такие коммерческие отношения», — пояснила девушка в беседе с Андреященко, отмечая, что тогда брала за встречи фиксированные 5 тыс. рублей вне зависимости от продолжительности «свиданий».