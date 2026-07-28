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Свердловская область вошла в число лидеров по капремонту домов

Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу многоквартирных домов, в которых в первом полугодии 2026 года прошел капремонт: по данным Фонда развития территорий — 290 зданий были обновлены.

Свердловская область заняла четвертое место в стране по числу многоквартирных домов, в которых в первом полугодии 2026 года прошел капремонт: по данным Фонда развития территорий — 290 зданий были обновлены.

В лидерах также Москва, Волгоградская область и Самарская область. А замыкают пятерку воронежцы. Всего по стране за шесть месяцев капитально отремонтированы крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции в 8,4 тысячи многоквартирников.

«Общая площадь обновленного жилого фонда составила около 36,7 миллиона квадратных метров, где проживают порядка 1,42 миллиона человек», — цитирует департамент информполитики Свердловской области гендиректора Фонда Василия Купызина.

Между тем, по данным губернатора Дениса Паслера, до конца года в регионе планируется отремонтировать почти 900 домов.