Свердловская область вошла в число лидеров по капремонту домов

В лидерах также Москва, Волгоградская область и Самарская область. А замыкают пятерку воронежцы. Всего по стране за шесть месяцев капитально отремонтированы крыши, фасады, подвалы, инженерные конструкции в 8,4 тысячи многоквартирников.