Стало известно, как продвигается строительство метро в нагорной части Нижнего Новгорода

Работы на новых станциях в нагорной части Нижнего Новгорода в рамках продления Автозаводской линии метрополитена выполняются в соответствии с согласованным графиком строительства к муниципальному контракту, сообщили ИА «Время Н» в МКУ «ГУММиД».
Стоит отметить, что на всех строительных площадках наблюдается разный темп выполняемых работ — это связано с технологическими факторами. Активно ведется проходка левого перегонного тоннеля от станции «Горьковская» до площади Свободы. ТПМК «Евдокия» преодолел уже больше 100 метров.
«Готовится к старту второй щит. В готовых тоннелях обустраивают жесткое основание, далее во всех тоннелях будет вестись сооружение верхнего строения пути (рельсы, коммуникации) и возведение самих станционных комплексов “Сенная” и “Площадь Свободы” с вестибюлями. Плановый срок завершения строительно-монтажных работ — декабрь 2027 года», — говорится в ответе на запрос.
Ранее нижегородцам напомнили, что делать, если пассажиру стало плохо на станции метро или в вагоне поезда.