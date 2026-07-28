Стало известно, как продвигается строительство метро в нагорной части Нижнего Новгорода

«Готовится к старту второй щит. В готовых тоннелях обустраивают жесткое основание, далее во всех тоннелях будет вестись сооружение верхнего строения пути (рельсы, коммуникации) и возведение самих станционных комплексов “Сенная” и “Площадь Свободы” с вестибюлями. Плановый срок завершения строительно-монтажных работ — декабрь 2027 года», — говорится в ответе на запрос.