Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как продвигается строительство метро в нагорной части Нижнего Новгорода

Активно ведется проходка левого перегонного тоннеля от станции «Горьковская» до площади Свободы.

Работы на новых станциях в нагорной части Нижнего Новгорода в рамках продления Автозаводской линии метрополитена выполняются в соответствии с согласованным графиком строительства к муниципальному контракту, сообщили ИА «Время Н» в МКУ «ГУММиД».

Стоит отметить, что на всех строительных площадках наблюдается разный темп выполняемых работ — это связано с технологическими факторами. Активно ведется проходка левого перегонного тоннеля от станции «Горьковская» до площади Свободы. ТПМК «Евдокия» преодолел уже больше 100 метров.

«Готовится к старту второй щит. В готовых тоннелях обустраивают жесткое основание, далее во всех тоннелях будет вестись сооружение верхнего строения пути (рельсы, коммуникации) и возведение самих станционных комплексов “Сенная” и “Площадь Свободы” с вестибюлями. Плановый срок завершения строительно-монтажных работ — декабрь 2027 года», — говорится в ответе на запрос.

Ранее нижегородцам напомнили, что делать, если пассажиру стало плохо на станции метро или в вагоне поезда.