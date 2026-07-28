Нижегородцам рассказали, почему хмурятся врачи УЗИ-диагностики

Научные данные подтверждают, что любые отвлекающие факторы во время сложной визуальной оценки способны повысить вероятность ошибки в диагностике на 30−40%. Поэтому не стоит торопить специалиста и постоянно уточнять, что видно на снимке. Окончательные выводы формируются только после того, как выполнены все необходимые замеры и сделаны все снимки.