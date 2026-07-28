Нижегородцам рассказали, почему хмурятся врачи УЗИ-диагностики

Нижегородцев часто волновал вопрос о поведении врачей УЗИ-диагностики. Как сообщают пациенты, нередко медики хмурятся во время обследования. В связи с этим врачи решили ответить на этот вопрос, сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Специалисты ультразвуковой диагностики выполняют крайне кропотливую работу, требующую максимальной концентрации. Как пояснил заведующий отделением ПОМЦ Михаил Чичканов, в ходе исследования врачу необходимо одновременно контролировать положение датчика, преобразовывать 2D‑изображение в объёмную 3D‑модель органа, а также отличать реальные ткани от помех и артефактов.
Особую сложность создаёт необходимость работать в затемнённом помещении: чтобы заметить малейшие различия в оттенках серого на экране, медикам приходится сильно напрягать глаза. По словам Чичканова, характерное выражение лица — вовсе не признак тревоги или негативных находок, а следствие естественной аккомодации глаз: врач не хмурится, а внимательно анализирует изображение.
Научные данные подтверждают, что любые отвлекающие факторы во время сложной визуальной оценки способны повысить вероятность ошибки в диагностике на 30−40%. Поэтому не стоит торопить специалиста и постоянно уточнять, что видно на снимке. Окончательные выводы формируются только после того, как выполнены все необходимые замеры и сделаны все снимки.
Сосредоточенность врача — показатель добросовестного отношения к делу и стремления обеспечить максимально точный результат обследования.
Ранее пожилым нижегородцам посоветовали пройти диспансеризацию летом.