В Канске экс-супруг угнал Mazda бывшей жены за 1,6 млн рублей

В Канске полицейские раскрыли кражу автомобиля Mazda, стоимостью 1,6 миллиона рублей. Женщина заявила, что машина пропала с парковки у дома. Сыщики нашли иномарку в гараже на окраине города и задержали подозреваемого — 48-летнего бывшего мужа заявительницы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.