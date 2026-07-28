В Канске экс-супруг угнал Mazda бывшей жены за 1,6 млн рублей

В Канске полицейские раскрыли кражу автомобиля Mazda, стоимостью 1,6 миллиона рублей. Женщина заявила, что машина пропала с парковки у дома. Сыщики нашли иномарку в гараже на окраине города и задержали подозреваемого — 48-летнего бывшего мужа заявительницы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Выяснилось, что после развода машина перешла в собственность женщины. Однако мужчина не согласился с этим решением. Он использовал запасные ключи и тайно угнал автомобиль, спрятав его в арендованном гараже.
Сейчас Mazda изъята. В отношении экс-супруга возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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