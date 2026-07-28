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В Канске экс-супруг угнал Mazda бывшей жены за 1,6 млн рублей

Мужчина не согласился с итогами раздела имущества.

В Канске полицейские раскрыли кражу автомобиля Mazda, стоимостью 1,6 миллиона рублей. Женщина заявила, что машина пропала с парковки у дома. Сыщики нашли иномарку в гараже на окраине города и задержали подозреваемого — 48-летнего бывшего мужа заявительницы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выяснилось, что после развода машина перешла в собственность женщины. Однако мужчина не согласился с этим решением. Он использовал запасные ключи и тайно угнал автомобиль, спрятав его в арендованном гараже.

Сейчас Mazda изъята. В отношении экс-супруга возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что имущество депутата Бойкова арестовано по делу о хищении 450 млн рублей.