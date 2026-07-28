Увеличены поставки бензина в Воронежскую область

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области нашло признаки нарушения антимонопольного законодательства при формировании розничных цен на топливо у независимых операторов АЗС. Предупреждения получили ИП Алексей Алекумов, ИП Андрей Питченко и ООО ТК «Движение». Сегодня также стало известно, что курское УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл», есть в Воронежской области).