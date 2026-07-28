Представитель Калининграда не смог победить в конкурсе водителей автобусов

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса регулярных пассажирских маршрутов» провели в Набережных Челнах, куда съехались шоферы из регионов России. Калининград представлял Илья Карпенков. Об этом сообщает «Калининград-ГорТранс».
Увы, наш земляк не смог занять призовое место.
Победителем стал представитель Набережных Челнов Александр Волков, он получил в качестве приза автомобиль.
Серебро также у водителя из Набережных Челнов — Рамиль Сафин получил 200 тысяч рублей и холодильник. Третье место занял Александр Юхнович из Минска, ему вручили 100 тысяч рублей и стиральную машину.
В конкурсе принимал участие 51 водитель из 40 городов России, а также Беларуси.
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