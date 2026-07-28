В Красноярске ремонтируют городские фонтаны

В Красноярске продолжается ремонт городских фонтанов. Об этом сообщили в администрации города.
Сейчас косметические работы идут на фонтане «Арлекин и Коломбина» напротив Театра юного зрителя. Его установили в 2008 году, и со временем композиция начала терять первоначальный вид. Специалисты меняют гранитную облицовку и улучшают гидроизоляцию, чтобы вода не просачивалась через стыки и не разрушала конструкцию. Также рабочие почистят чашу фонтана, проверят форсунки, насосы и другое оборудование. Ремонт проводят в рамках регулярного обслуживания, поэтому надолго фонтан закрывать не планируют.
В ближайшее время облицовку начнут обновлять и на фонтане «Фемида» возле краевого суда на проспекте Мира. Капитальный ремонт в этом сезоне идет на фонтане «Гейзеры» на улице Копылова, 44. Его обновят почти полностью. Специалисты уже завершили работы с чашей и гидроизоляцией, сейчас началась облицовка. Завершить ремонт планируют до конца благоустроительного сезона.
Изменится и фонтан перед Культурным центром на улице Высотной. После демонтажа выяснилось, что конструкция сильно изношена, поэтому ее решили заменить. Новый фонтан будет пешеходным: струи будут бить из решеток, расположенных вровень с брусчаткой.
Всего за счет бюджета в Красноярске обслуживают 29 фонтанов. Большинство из них построили в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Сезон работы фонтанов в городе обычно завершается в конце сентября, после чего их консервируют на зиму. Полноценно они снова заработают 9 мая.