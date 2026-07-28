В Красноярске ремонтируют городские фонтаны

Сейчас косметические работы идут на фонтане «Арлекин и Коломбина» напротив Театра юного зрителя. Его установили в 2008 году, и со временем композиция начала терять первоначальный вид. Специалисты меняют гранитную облицовку и улучшают гидроизоляцию, чтобы вода не просачивалась через стыки и не разрушала конструкцию. Также рабочие почистят чашу фонтана, проверят форсунки, насосы и другое оборудование. Ремонт проводят в рамках регулярного обслуживания, поэтому надолго фонтан закрывать не планируют.