На тушение лесных пожаров в Красноярском крае потратят еще 144 млн рублей

Лесопожарный центр Красноярского края планирует заключить договор с Авиабазой Амурской области на ликвидацию чрезвычайной ситуации в лесах. Начальная цена контракта составляет 144,1 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно протоколу комиссии, речь идет о привлечении 50 специалистов сроком на 30 дней, в том числе 4 дня предусмотрены на передислокацию. Работы связаны со сложной лесопожарной обстановкой в регионе.
Ранее стало известно, что для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярский край уже привлекали специалистов из других регионов. Общая сумма договоров с Бурятией и Свердловской областью составляла почти 82 млн рублей. Тогда речь шла о 69 специалистах на 30 дней.
Напомним, лесопожарной обстановке в регионе было посвящено совещание, которое провел в Красноярском крае глава МЧС России Александр Куренков.