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На тушение лесных пожаров в Красноярском крае потратят еще 144 млн рублей

Красноярский «Лесопожарный центр» планирует заключить договор с Амурской областью на ликвидацию чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края.

Лесопожарный центр Красноярского края планирует заключить договор с Авиабазой Амурской области на ликвидацию чрезвычайной ситуации в лесах. Начальная цена контракта составляет 144,1 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу комиссии, речь идет о привлечении 50 специалистов сроком на 30 дней, в том числе 4 дня предусмотрены на передислокацию. Работы связаны со сложной лесопожарной обстановкой в регионе.

Ранее стало известно, что для помощи в тушении лесных пожаров в Красноярский край уже привлекали специалистов из других регионов. Общая сумма договоров с Бурятией и Свердловской областью составляла почти 82 млн рублей. Тогда речь шла о 69 специалистах на 30 дней.

Напомним, лесопожарной обстановке в регионе было посвящено совещание, которое провел в Красноярском крае глава МЧС России Александр Куренков.

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