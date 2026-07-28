В Прикамье ушёл из жизни водитель скорой помощи Вячеслав Побока

Водитель скорой медицинской помощи Краснокамской подстанции Вячеслав Побока скончался на 59 году жизни, сообщили в Пермской станции скорой помощи.
Он ушёл из жизни 26 июля. Вячеслав работал водителем бригады интенсивной терапии. Службе «03» он посвятил 16 лет.
Побока начал работать в скорой помощи Краснокамской больницы в 1998 году. В 2003-м уходил из профессии, но спустя годы вернулся — в 2014-м. С 2018-го числился в Краснокамской подстанции.
В 2021 году он в составе врачебной бригады участвовал в профессиональных соревнованиях — показывал знания ПДД и навыки сердечно-легочной реанимации.
Коллеги запомнили его как профессионала, который не только отлично управлял машиной, знал адреса и объездные пути, но и хорошо ориентировался в медицинской аппаратуре. При необходимости мог оказать первую помощь пострадавшим.
В этой же службе долгие годы трудилась его мама — Лидия Побока. Коллеги говорят о Вячеславе Михайловиче как об ответственном, трудолюбивом и надёжном напарнике.
«Вячеслав Михайлович отличался особым профессионализмом. Искренне соболезнуем семье и родным!» — написали коллеги.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что 20 июля скончался экс-гендиректор АО «Пермские моторы» Владимир Киндеркнехт.