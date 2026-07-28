Просроченный долг населения Ростовской области за ЖКХ снизился до 937 млн рублей

Объем просроченной задолженности жителей Ростовской области за коммунальные услуги за период с января по май 2026 года сократился до 937,1 млн рублей. Информацию по итогам экономического мониторинга опубликовали на сайте ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр».