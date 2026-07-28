Просроченный долг населения Ростовской области за ЖКХ снизился до 937 млн рублей

Объем просроченной задолженности жителей Ростовской области за коммунальные услуги за период с января по май 2026 года сократился до 937,1 млн рублей. Информацию по итогам экономического мониторинга опубликовали на сайте ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр».
За январь-май 2025 года за объем просроченных долгов составлял 1,013,3 млрд рублей. Указанная сумма на 76,2 млн рублей больше, чем в 2026 году.
Сколько всего должны в регионе за ЖКХ (не только объем просроченных долгов), в материале не указали.
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