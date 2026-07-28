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Волгоградцы не спешат раскупать дорогие билеты на концерт Шнурова

За несколько дней до приезда эпатажной группы «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена» остается.

За несколько дней до приезда эпатажной группы «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена» остается немало свободных мест. Раскупив места по самым демократичным ценам, поклонники Сергея Шнурова медлят с более серьезными и бьющими по кошельку покупками.

Своих обладателей накануне выступления артиста, спевшего про лабутены и рыбу мечты, нашли билеты, стоимость которых стартовала от 2500 тысяч рублей. Всего несколько свободных кресел осталось и на vip-трибуне — послушать песни Шнурова из этой ложи предлагали за 6700 — 7000 тысяч рублей.

А вот на центральных трибунах — билеты здесь стоят и 5800, и 10 тысяч рублей, свободных «пристанищ» для любителей рока осталось весьма прилично. Поднажмут ли волгоградские фанаты «Ленинграда», или вакантные места так и останутся не заняты, станет известно уже в ближайшие дни.

На «Волгоград Арене» тем временем уже началась подготовка к субботнему выходу артиста — специалисты монтируют сцену, а также готовят осветительное и звуковое оборудование.

В начале июля волгоградский стадион принимал фанатов группы «РукиВверх». Дождавшись появления Сергея Жукова, тысячи меломанов ностальгировали под песни, которые когда-то звучали из каждого магнитофона.

Фото группы «Ленинград»/Vk.com.