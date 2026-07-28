Волгоградцы не спешат раскупать дорогие билеты на концерт Шнурова

А вот на центральных трибунах — билеты здесь стоят и 5800, и 10 тысяч рублей, свободных «пристанищ» для любителей рока осталось весьма прилично. Поднажмут ли волгоградские фанаты «Ленинграда», или вакантные места так и останутся не заняты, станет известно уже в ближайшие дни.