Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по подаче заявок в вузы через «Госуслуги»

С 27 июля на портале «Госуслуги» публикуются конкурсные списки. Оценить свои шансы на поступление и подать согласие на зачисление можно будет до 12:00 5 августа; для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на целевое обучение — до 12:00 1 августа. В Минцифры РФ отметили, что после зачисления все студенты смогут перейти с «Госуслуг» в чат своего курса в мессенджере МАХ, также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и зачетка.