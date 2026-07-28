Шёл за мороженым сыну. Офицер в свой выходной спас женщину от смерти

«Он сильно ревновал жену и требовал увольнения, а она не уходила. В итоге пришел к ней, сказал: “Здесь тебе не место, уходи отсюда, тебе нельзя здесь находиться”. Достал нож и стал наносить удары», — рассказал знакомый с ситуацией источник.