Шёл за мороженым сыну. Офицер в свой выходной спас женщину от смерти

Офицер полиции в свой выходной спас продавщицу от ревнивого мужа. Страж порядка отправился в продуктовый супермаркет, когда там развернулась настоящая драма. Мужчина с кухонным ножом в руках напал на сотрудницу магазина. Он уже нанёс несколько ударов, и, видимо, зарезал бы женщину, если б не полицейский. Подробнее — на сайте perm.aif.ru.
Шёл за мороженым сыну.
Полицейский — начальник смены дежурной части ГУ МВД России. В свой выходной он вместе с сыном-подростком зашёл в магазин за мороженым. Однако спокойно купить десерт в жаркий день не удалось. У входа мужчина услышал крики. Годами наработанные навыки сработали мгновенно — он бросился на звук.
В подсобном помещении кричала окровавленная женщина, кровь была на руках и ногах, заливала пол. Над ней боролись мужчины: один был с кухонным ножом, а второй пытался его обезвредить.
«Полицейскому хватило несколько секунд, чтобы оценить ситуацию. Мужчине с ножом он завернул руки за спину, чтобы тот не мог воспользоваться оружием. Обездвиженный мужчина перестал активно сопротивляться. В это время в помещение забежали сотрудницы магазина и замерли в шоке», — рассказали в МВД.
Затем страж порядка связал нападавшему руки скотчем, велел очевидцам вызывать скорую помощь и полицию, а сам оказал первую помощь пострадавшей — стал перевязывать раны.
Требовал уйти с работы.
Как рассказал perm.aif.ru собственный источник, пострадавшая — 47-летняя сотрудница магазина. Её 49-летнему мужу давно не нравилось, что жена работает в супермаркете.
«Он сильно ревновал жену и требовал увольнения, а она не уходила. В итоге пришел к ней, сказал: “Здесь тебе не место, уходи отсюда, тебе нельзя здесь находиться”. Достал нож и стал наносить удары», — рассказал знакомый с ситуацией источник.
Сейчас женщина находится на лечении, у неё три ножевых ранения. Подозреваемого заключили под стражу. Известно, что ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление против личности.
Сам правоохранитель о случившемся говорит без пафоса. В органах внутренних дел он служит более 25 лет — стать защитником людей мечтал с детства.
«Героем себя не считаю. Просто оказался в нужное время в нужном месте. Считаю, что так должен поступать любой мужчина», — говорит он.
Ревнивцу грозит новый срок. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Максимальное наказание по ней — 11 лет и 9 месяцев лишения свободы.