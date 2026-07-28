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В Новосибирске с берега Оби уберут пескобазу

Мэрия выиграла суд у компании-застройщика.

Источник: Om1 Новосибирск

Арбитражный суд Новосибирской области постановил, что ООО «Сибирский причал» должно освободить земельный участок на Чернышевском спуске и прилегающую береговую полосу Оби. Речь идёт о территории площадью 2054 квадратных метра, которую компания использовала под пескобазу.

Договор аренды участка истёк 17 июня 2025 года — после этого компания должна была вернуть землю городу, но продолжила её использовать. Фирма пыталась оспорить расторжение договора, однако суд отклонил её требования и частично удовлетворил встречный иск мэрии. Освободить территорию арендатор обязан в течение месяца после вступления решения в силу.

Во время обследования участка специалисты министерства природных ресурсов, Росприроднадзора и администрации Центрального округа обнаружили отвалы грунта — они не соответствовали условиям водопользования, часть из них находилась за пределами отведённой территории. По этим фактам мэрия направила обращения в природоохранную прокуратуру и надзорные ведомства.

Городские власти планируют продолжить набережную от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. После завершения работ обновлённую территорию откроют для всех жителей Новосибирска.