В Новосибирске с берега Оби уберут пескобазу

Договор аренды участка истёк 17 июня 2025 года — после этого компания должна была вернуть землю городу, но продолжила её использовать. Фирма пыталась оспорить расторжение договора, однако суд отклонил её требования и частично удовлетворил встречный иск мэрии. Освободить территорию арендатор обязан в течение месяца после вступления решения в силу.