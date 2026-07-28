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Жалоб на ветеринарные нарушения в Омской области стало вдвое больше

За второй квартал 2026 года в Россельхознадзор поступило 94 обращения — почти в 2,5 раза выше, чем за первый.

Омичи стали заметно чаще сигнализировать о нарушениях ветеринарных норм. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, за первое полугодие 2026 года ведомство получило 135 обращений от граждан. При этом динамика красноречивая: с января по март их было 41, а с апреля по июнь — уже 94.

Львиная доля жалоб — 110 из 135 — касается именно ветеринарной сферы. Оставшиеся распределились так: 19 обращений о земельных отношениях, 5 — о пестицидах и агрохимикатах, ещё одно — по другой теме.

Один из свежих примеров — жалоба из Тары, поступившая 25 июня. Заявитель возмущался работой местного боулинг-клуба: повара трудились без спецодежды, мясо хранилось в полиэтиленовых пакетах без опознавательных знаков, а прямо у заведения бродили овцы. После проверки Россельхознадзор вынес предпринимателю предостережение. А информацию передали налоговикам — отсутствие ветеринарных документов на продукты часто указывает на теневой оборот.

В ведомстве напоминают: пожаловаться можно через платформу обратной связи или обычной почтой. Чтобы проверка была быстрее, к обращению стоит прикладывать фото и видео. Но предупреждают: за заведомо ложные сведения заявитель может понести расходы — их взыщут через суд.