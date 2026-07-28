Жалоб на ветеринарные нарушения в Омской области стало вдвое больше

Омичи стали заметно чаще сигнализировать о нарушениях ветеринарных норм. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области, за первое полугодие 2026 года ведомство получило 135 обращений от граждан. При этом динамика красноречивая: с января по март их было 41, а с апреля по июнь — уже 94.