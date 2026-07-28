Половину всего тепла в Новосибирске потребляют жилые дома

По данным компании, структура потребления тепла делится на три основные группы. На многоквартирные дома приходится 50% общего объема. Еще по 25% используют промышленные предприятия и бюджетные учреждения вместе с офисными зданиями.
В СГК отметили, что число потребителей в жилом секторе продолжает расти благодаря строительству новых домов. Только в 2025 году к системе теплоснабжения подключили 85 новостроек. В 2026 году эта работа продолжается.
Среди крупнейших управляющих компаний по объему потребления тепла лидируют «СПАС-Дом», «Сибирская инициатива», «Чистая слобода», «Союз» и «Аркада».
В числе крупнейших потребителей среди бюджетных организаций находятся СГУПС, НГАУ и НГТУ. Среди промышленных предприятий больше всего тепловой энергии используют «Электроагрегат», «ЭЛСИБ», НЛК, РЖД, Новосибирский завод химконцентратов, Новосибирский приборостроительный завод и «СИБИАР».
В компании также сообщили, что крупнейшие потребители суммарно используют около 16% всего объема отпускаемой тепловой энергии.
По итогам 2025 года СГК поставила потребителям Новосибирска 13,4 млн Гкал тепла. Это на 4% меньше, чем годом ранее, что связано с более теплыми погодными условиями.