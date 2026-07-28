Фантаст на погранзаставе: в Калининграде краевед обнаружил в архиве неизвестный текст популярного советского писателя

Калининградские краеведы нечаянно произвели фурор среди поклонников советского фантаста Сергея Снегова. Они нашли текст, который проливает свет на неизвестные страницы жизни и творчества писателя. «Клопс» узнал подробности этой истории.
«День на заставе».
В архивах областной газеты «Калининградская правда» обнаружился неизвестный репортаж Сергея Снегова, чьё творческое наследие, казалось бы, изучено достаточно хорошо. Найденный текст называется «День на заставе» и посвящён службе светских пограничников. Он вышел 21 декабря 1969 года, когда Снегову было 59 лет.
Находка принадлежит председателю Калининградского клуба краеведов Игорю Афонину. Он наткнулся на статью случайно, во время подготовки очередного номера научно-популярного сборника «Балтийский альманах».
«Мы каждый номер посвящаем какому-нибудь населённому пункту Калининградской области, — рассказал Афонин. — В этот раз выпало счастье Саранскому (посёлок в Полесском районе — ред.). Я искал материалы в “Калининградской правде” и нечаянно наткнулся на статью некого Снегова».
Краевед сразу предположил, что это может быть тот самый Сергей Снегов. Он немедленно передал находку специалистам по творчеству писателя, которых она немало озадачила.
Дело в том, что о жизни Сергея Снегова в Калининграде известно не так уж много. До переезда в Калининград в 1956 году писатель побывал в ссылке на Соловках и в Норильске. Он был осуждён по политическому делу и суммарно провёл в заключении больше десяти лет. Только в 1955 году его реабилитировали.
И человека с такой биографией редакция главной областной газеты отправила на пограничную заставу? В 1969 году посторонних — даже без «пятен в личном деле» — пускали туда с большой неохотой.
«Непонятно, кто его отправил делать такой репортаж, — поделился специалист по творчеству Снегова Юрий Марьян. — Это нужно было согласовывать с КГБ, и процедура была ещё более строгой, чем сейчас. А с момента его реабилитации прошло всего около 15 лет».
Уникальность находки ещё и в том, что репортаж «День на заставе» отсутствует в официальных библиографических списках. Исследователи творчества Снегова никогда о нём не слышали.
«Мы вообще очень мало знаем о деятельности Сергея Снегова в калининградский период его жизни, хотя он прожил здесь около сорока лет, — заметил Юрий Марьян. — И каждая такая находка проливает свет на его деятельность. Сейчас мы увидели, что он, оказывается, мог выполнять задание газеты “Калининградская правда”, которая в то время была главным источником информации в области».
Тайна авторства.
Краеведы не исключают, что у тайны этого репортажа есть простое объяснение: статью написал на тот самый Сергей Снегов, а его полный тёзка.
«Скорее всего, это он (писатель — ред.), — считает Юрий Марьян. — Но вполне возможно, что был ещё один Сергей Снегов, который занимался журналистикой. Нужно быть, конечно, большим специалистом, чтобы посмотреть текст этого репортажа и сравнить его, допустим, с автобиографическими книгами Снегова, чтобы сделать вывод».
Особую загадочность истории придаёт тот факт, что заставы на польской границе, которая описана в репортаже, больше не существует. Это и не удивительно — почти 60 лет прошло.
«Наша история».
Так почему исследователей так сильно взбудоражила старая газетная статья? Юрий Марьян объясняет: дело в масштабе личности самого Сергея Снегова.
«Книги Снегова — это история не только его жизни. Это наша история. А историю своей страны необходимо знать», — считает исследователь.
Особенно, уверен Юрий Марьян, это важно для калининградцев. Ведь именно на берегах Балтики Снегов написал три романа из так называемой морской серии.
«Изумительные книги! Я 30 лет прожил в Пионерском, городе рыбаков и моряков, — признаётся Марьян. — И, в общем-то, не знал, как они работают, хотя у меня были среди них приятели. А вот после того, как я прочитал эту морскую серию, я понял, что это за работа».
Пока находка ждёт своего часа. Краеведы планируют опубликовать полный текст репортажа в одном из ближайших номеров «Балтийского альманаха», присовокупив комментарии специалистов. Возможно, удастся провести стилистический анализ, чтобы окончательно развеять или подтвердить сомнения в авторстве.
Юрий Марьян уверен: если даже окажется, что репортаж написал не Снегов-фантаст, этот материал всё равно важен для истории пограничной службы. А если авторство подтвердится, поклонники смогут больше узнать о жизни знаменитого писателя, чьё имя так много значит для Калининграда.
Дочь фантаста Сергей Снегова Татьяна очень любила своего отца и не раз делилась воспоминаниями о нём.