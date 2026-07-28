Фантаст на погранзаставе: в Калининграде краевед обнаружил в архиве неизвестный текст популярного советского писателя

Дело в том, что о жизни Сергея Снегова в Калининграде известно не так уж много. До переезда в Калининград в 1956 году писатель побывал в ссылке на Соловках и в Норильске. Он был осуждён по политическому делу и суммарно провёл в заключении больше десяти лет. Только в 1955 году его реабилитировали.