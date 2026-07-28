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Суд обязал 2ГИС удалить гневный отзыв о цветочном салоне под Новосибирском

Предприниматель по суду добилась удаления неприятного комментария на карте.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск владелицы цветочного салона из рабочего поселка Павлоградка Омской области Елены Лебедевой. Предпринимательница потребовала признать недостоверными сведения, оставленные неизвестным пользователем на онлайн-картах.

Конфликт возник после публикации 22 мая 2024 года отзыва под псевдонимом «Sberid User». Автор комментария утверждал, что реализуются некачественные цветы, прикрепленные степлером, и призывал обходить магазин стороной. Истица расценила эти слова не как субъективное мнение, а как распространение ложных сведений, порочащих её деловую репутацию.

Представители сервиса 2ГИС (ООО «ДубльГис») пытались снять с себя ответственность, ссылаясь на пользовательское соглашение. Однако судья Ольга Ануфриева сослалась на позицию Конституционного суда РФ: владелец площадки обязан удалять признанную судом ложную информацию, если автор этого не сделал добровольно.

Судья установила, что фразы о «гнилых цветах» являются проверяемыми фактами, а не оценочными суждениями. Иск удовлетворен полностью: ответчики обязаны удалить отзыв и опубликовать опровержение в течение семи дней. С компаний солидарно взысканы судебные расходы — госпошлина (15 тыс. руб.), услуги нотариуса (10 750 ₽) и оплата представителя (70 тыс. руб.). За каждый день просрочки исполнения решения установлена неустойка в размере тысячи рублей.