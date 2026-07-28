Суд обязал 2ГИС удалить гневный отзыв о цветочном салоне под Новосибирском

Судья установила, что фразы о «гнилых цветах» являются проверяемыми фактами, а не оценочными суждениями. Иск удовлетворен полностью: ответчики обязаны удалить отзыв и опубликовать опровержение в течение семи дней. С компаний солидарно взысканы судебные расходы — госпошлина (15 тыс. руб.), услуги нотариуса (10 750 ₽) и оплата представителя (70 тыс. руб.). За каждый день просрочки исполнения решения установлена неустойка в размере тысячи рублей.