37,5 тонн мусора убрали на полуострове Заячий

На полуострове Заячий, в водоохранной зоне Амура, образовалась незаконная свалка площадью больше 100 «квадратов»: строительный и сельскохозяйственный мусор, бытовые отходы. После проверки природоохранной прокуратуры администрация Хабаровска провела уборку. С территории вывезли 37,5 т отходов и утилизировали их.