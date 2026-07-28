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37,5 тонн мусора убрали на полуострове Заячий

На полуострове Заячий, в водоохранной зоне Амура, образовалась незаконная свалка площадью больше 100 «квадратов»: строительный и сельскохозяйственный мусор, бытовые отходы. После проверки природоохранной прокуратуры администрация Хабаровска провела уборку. С территории вывезли 37,5 т отходов и утилизировали их.

На полуострове Заячий, в водоохранной зоне Амура, образовалась незаконная свалка площадью больше 100 «квадратов»: строительный и сельскохозяйственный мусор, бытовые отходы. После проверки природоохранной прокуратуры администрация Хабаровска провела уборку. С территории вывезли 37,5 т отходов и утилизировали их.