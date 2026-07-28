В прокуратуре Пермского края рассказали об итогах работы за первое полугодие

В прокуратуру поступило свыше 51,5 тыс. обращений граждан. Почти 30 тыс. из них рассмотрели по существу, при этом по 7,4 тыс. жалоб были приняты положительные решения. На личный прием к сотрудникам прокуратуры пришли около 12 тыс. человек. Более половины граждан приняли руководители прокуратуры разных уровней.