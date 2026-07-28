Что произошло у Парка животных в Барановичах, возле которого водитель сбил кота

ГАИ нашла водителя, который сбил кота, выезжая из Парка животных в Барановичах, сообщил телеграм-канал УВД Брестского облисполкома.
Так, во время мониторинга соцсетей брестские правоохранители обратили внимание на видео, где женщина догоняет Skoda. Автоледи утверждала, что это авто сбило кота на выезде из Парка животных. Но водитель не остановился и не оказал помощь животному. Сама свидетель остановилась, но не смогла найти кота.
ГАИ нашла водителя Skoda, который оказался 38-летний житель Баранович. С ним провели профилактическую беседу. Мужчина сказал, что не имел возможности среагировать на внезапно выбежавшее на дорогу животное. Барановичский ГОВД проводит проверку.
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