Что произошло у Парка животных в Барановичах, возле которого водитель сбил кота

Так, во время мониторинга соцсетей брестские правоохранители обратили внимание на видео, где женщина догоняет Skoda. Автоледи утверждала, что это авто сбило кота на выезде из Парка животных. Но водитель не остановился и не оказал помощь животному. Сама свидетель остановилась, но не смогла найти кота.