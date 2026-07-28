Детеныш зебры родился в нижегородском зоопарке

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» произошло радостное событие — на свет появился детёныш зебры Чапмана. Сотрудники учреждения поделились новостью в социальных сетях.
Малышка родилась у самки Евы, для которой эти роды уже не первые. Специалисты зоопарка подтвердили, что процесс прошёл без осложнений, а состояние матери и новорождённой остаётся стабильным. Сейчас юная зебра уже осваивает вольер — посетители могут увидеть её своими глазами.
Ранее пять малышей европейской лани родились в нижегородском зоопарке.