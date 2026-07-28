В Ростовской области отменили беспилотную опасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл — РИА Новости. Сигнал беспилотной опасности по южной части Ростовской области отменили, говорится в приложении МЧС России.
«Отбой беспилотной опасности по южной части Ростовской области», — говорится в сообщении.
Как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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