В Красноярске с 29 июля ограничат движение на улице Парашютной

С 08:00 29 июля до 23:00 26 августа в Красноярске ограничат движение транспорта на части улицы Парашютной. Это связано с реконструкцией участка тепловой сети по адресу: ул. Парашютная, 2. С 29 июля перекроют полосы движения на участке от дома № 6 по улице Парашютной до дома № 62 по улице 60 лет Октября, также проезжую часть сузят до одной полосы от дома № 56 до дома № 62 по улице 60 лет Октября. На участке от улицы 60 лет Октября до дома по адресу: ул. Парашютная, 2 / 60 лет Октября, 58, установят знаки «Движение запрещено». Кроме того, остановка и стоянка транспорта будут запрещены по переулку Афонтовскому вдоль дома № 6 по улице Парашютной. Напомним, что за выходные в Красноярском крае полицейским попались более 120 нетрезвых водителей.