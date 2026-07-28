В Омск привезли китайские розы с трипсом

Во вторник, 28 июля 2026 года, региональное управление Россельхознадзора информировало о транспортировке в Омск из Китайской Народной Республики партии кустовых роз. При этом груз следовал через территорию соседней Республики Казахстан.
Лабораторные исследования, которые провели специалисты Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили присутствие живых особей этого вредителя в анализируемых образцах.
«23 июля 2026 года Управлением Россельхознадзора по Омской области в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии срезов розы кустовой в количестве 6 445 штук, импортируемых из Китайской Народной Республики транзитом через Республику Казахстан, выявлен карантинный вредный организм — западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis)», — указано в официальном релизе ведомства.
После проведения фумигации цветы были разрешены к дальнейшему обороту.
Напомним, что западный цветочный (калифорнийский) трипс относится к карантинным объектам, занесенным в Единый перечень Евразийского экономического союза. Вредитель высасывает сок из листьев, бутонов и цветков, вызывая серебристые пятна, некроз, деформацию плодов и цветов, вплоть до полной потери урожая или декоративных качеств.