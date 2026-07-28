В Госдуме поддержали закрепление преступного использования ИИ в УК

Парламентарий подчеркнула, что одними санкциями проблему не решить — нужна параллельная работа: цифровая грамотность в школе с пятого класса, обучение старшего поколения распознавать дипфейки и голосовые подделки, поддержка тех, кто уже стал жертвой злоумышленников. По ее словам, наказание работает после преступления, а защитить людей нужно до него.