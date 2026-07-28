Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские подростки начинают половую жизнь в среднем с 15 лет — врач

ИППП молодёжь подхватывает реже благодаря хорошей информированности.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области подростки в среднем начинают половую жизнь с 15-ти, а наиболее активный период приходится на год до совершеннолетия. Об этом рассказала главный внештатный специалист регионального минздрава по дерматологии и венерологии Наталья Некрасова, её слова радио «Балтик Плюс» приводит во вторник, 28 июля.

Такие выводы подтверждают современные исследования и врачебная практика. Инфекции, передающиеся половым путём, у несовершеннолетних выявляют редко: за последние несколько лет заражений среди детей почти не было, а подросткам подобные диагнозы ставили лишь в единичных случаях.

Молодёжь, по словам Некрасовой, болеет ИППП реже благодаря хорошей информированности. Основная доля пациентов приходится на людей старше 40 лет, что специалист связывает с более активным образом жизни.

В Калининграде до 14 августа проходит бесплатная проверка на инфекции, передающиеся половым путём. Пациенты могут сдать кровь на сифилис и ВИЧ, пройти микроскопическое исследование, бакпосев и ПЦР-диагностику на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму и уреаплазму. В программу также входит консультация врача-венеролога.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше