Калининградские подростки начинают половую жизнь в среднем с 15 лет — врач

В Калининградской области подростки в среднем начинают половую жизнь с 15-ти, а наиболее активный период приходится на год до совершеннолетия. Об этом рассказала главный внештатный специалист регионального минздрава по дерматологии и венерологии Наталья Некрасова, её слова радио «Балтик Плюс» приводит во вторник, 28 июля.