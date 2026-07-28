Калининградские подростки начинают половую жизнь в среднем с 15 лет — врач

В Калининградской области подростки в среднем начинают половую жизнь с 15-ти, а наиболее активный период приходится на год до совершеннолетия. Об этом рассказала главный внештатный специалист регионального минздрава по дерматологии и венерологии Наталья Некрасова, её слова радио «Балтик Плюс» приводит во вторник, 28 июля.
Такие выводы подтверждают современные исследования и врачебная практика. Инфекции, передающиеся половым путём, у несовершеннолетних выявляют редко: за последние несколько лет заражений среди детей почти не было, а подросткам подобные диагнозы ставили лишь в единичных случаях.
Молодёжь, по словам Некрасовой, болеет ИППП реже благодаря хорошей информированности. Основная доля пациентов приходится на людей старше 40 лет, что специалист связывает с более активным образом жизни.
В Калининграде до 14 августа проходит бесплатная проверка на инфекции, передающиеся половым путём. Пациенты могут сдать кровь на сифилис и ВИЧ, пройти микроскопическое исследование, бакпосев и ПЦР-диагностику на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму и уреаплазму. В программу также входит консультация врача-венеролога.