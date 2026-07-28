Суд отказал жителям Новинок в иске против строительства склада Wildberries

Споры по поводу строительства крупного склада Wildberries в районе Новинок не утихают с весны 2025 года. Жители боятся, что их посёлок превратится в промзону, где будут проезжать многочисленные фуры после строительства логистического центра. Из-за этого ухудшится состояние дорог, испортится экологическая обстановка. Однако в самой компании эти опасения развеивают: там пообещали, что склад будет не промышленным объектом, а высокотехнологичным центром. Здесь установят шумозащитные экраны и светоотражающие лампы, обустроят зелёную зону. Автомобили, в том числе фуры, не будут проезжать через жилую застройку.