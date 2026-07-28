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Суд отказал жителям Новинок в иске против строительства склада Wildberries

Теперь нижегородцы намерены подать апелляцию.

Источник: Нижегородская правда

Суд отказал жителям поселка Новинки в коллективном иске против строительства крупного логистического комплекса Wildberries. Теперь нижегородцы намерены подать апелляцию, о чем рассказала в отдельной группе во Вконтакте.

Напомним, что масштабный складской комплекс планируют возвести на месте пустыря в границах улиц Парковой, Высокой и Полетной, неподалеку от жилого комплекса «Окский берег». Площадь объекта составит 150 тысяч квадратных метров. На территории появятся складские и административно-бытовые здания высотой от одного до трех этажей, а также парковка на 250 машиномест. Объем инвестиций в проект составит не менее 12 млрд рублей. Реализация комплекса позволит создать в регионе до 7 тысяч новых рабочих мест.

Споры по поводу строительства крупного склада Wildberries в районе Новинок не утихают с весны 2025 года. Жители боятся, что их посёлок превратится в промзону, где будут проезжать многочисленные фуры после строительства логистического центра. Из-за этого ухудшится состояние дорог, испортится экологическая обстановка. Однако в самой компании эти опасения развеивают: там пообещали, что склад будет не промышленным объектом, а высокотехнологичным центром. Здесь установят шумозащитные экраны и светоотражающие лампы, обустроят зелёную зону. Автомобили, в том числе фуры, не будут проезжать через жилую застройку.

Свое мнение по поводу строительства высказал губернатор Глеб Никитин. О том, что на самом деле принесет жителям реализация проекта, рассказали на встрече с представителями власти. Позже появилась информация, что в СК РФ возбудили уголовное дело по факту халатности из-за строительства крупного логистического комплекса Wildberries.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, чем обернётся атака складов «Вайлдберриз» для нижегородских покупателей.

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