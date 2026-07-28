В Калининградской области начали отменять ограничения на отпуск топлива на АЗС

В Калининградской области начинают снимать ограничения на отпуск топлива на АЗС. С 28 июля лимиты снял «Лукойл», а с 1 августа ограничения планирует отменить «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своих соцсетях.