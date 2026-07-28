В Калининградской области начали отменять ограничения на отпуск топлива на АЗС

В Калининградской области начинают снимать ограничения на отпуск топлива на АЗС. С 28 июля лимиты снял «Лукойл», а с 1 августа ограничения планирует отменить «Сургутнефтегаз». Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своих соцсетях.
«С сегодняшнего дня в Калининградской области “Лукойл” снимает лимиты на отпуск топлива — заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и “Сургутнефтегаз”», — написал глава региона.
При этом на АЗС «Балтнефти» ограничения пока сохраняются. Сейчас автомобилисты могут приобрести до 30 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива. «Их снятие обсуждаем, ориентируемся на график поставок», — добавил Беспрозванных.