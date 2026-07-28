В Волжском реконструируют теплосети к отопительному сезону

— Граффити, объявления — чего только не пишут и не рисуют волжане на объектах нашего хозяйства, — делится главный инженер ООО «Волжские тепловые сети». — В связи с этим мы вынуждены принимать меры по обеспечению сохранности оборудования и устанавливать системы видеонаблюдения для последующей передачи видеофиксации вандализма в правоохранительные органы. Напомню, что за порчу имущества граждане несут административную и уголовную ответственность. Призываю не доводить до этого, ведь мы все живем в одном городе и давайте вместе делать его красивым и комфортным для жизни.