Средний размер автокредита в Прикамье вырос за месяц на 12%

В июне 2026 года средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 1,47 млн руб. По сравнению с маем 2026 года этот показатель вырос на 12,2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Всего в июне 2026 года в Прикамье было выдано 2,59 тыс. автомобильных кредитов.