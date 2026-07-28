В Калининградской области начинают снимать ограничения на продажу топлива. Информацию об этом опубликовал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.
Постепенно снимаем ограничения на АЗС. С сегодняшнего дня в Калининградской области «Лукойл» снимает лимиты на отпуск топлива — заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и «Сургутнефтегаз», — сообщил Беспрозванных.
Ограничения пока сохраняются на заправках «Балтнефти». Там установлен лимит 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. «Их снятие обсуждаем, ориентируемся на график поставок», — заключил губернатор.
В июне 2026 года в Калининградской области, как и в других регионах России, возникли проблемы с топливом. На заправках ввели ограничения на покупку бензина и дизеля. На АЗС начали собираться огромные очереди.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область. Правительство РФ включило регион в список приоритетных получателей нефтепродуктов. К настоящему времени ситуация улучшилась.