Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области начинают снимать ограничения на продажу топлива

Лимиты уже убрали на заправках «Лукойла».

В Калининградской области начинают снимать ограничения на продажу топлива. Информацию об этом опубликовал губернатор Алексей Беспрозванных в своём канале в МАХ.

Постепенно снимаем ограничения на АЗС. С сегодняшнего дня в Калининградской области «Лукойл» снимает лимиты на отпуск топлива — заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и «Сургутнефтегаз», — сообщил Беспрозванных.

Ограничения пока сохраняются на заправках «Балтнефти». Там установлен лимит 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. «Их снятие обсуждаем, ориентируемся на график поставок», — заключил губернатор.

В июне 2026 года в Калининградской области, как и в других регионах России, возникли проблемы с топливом. На заправках ввели ограничения на покупку бензина и дизеля. На АЗС начали собираться огромные очереди.

Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область. Правительство РФ включило регион в список приоритетных получателей нефтепродуктов. К настоящему времени ситуация улучшилась.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше