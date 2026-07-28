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В Калининградской области начали снимать лимиты на топливо: где уже можно заправляться без ограничений

Одна из сетей сохранит прежний порядок до отдельного решения.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области «Лукойл» отменил ограничения на отпуск топлива, а «Сургутнефтегаз» сделает это с 1 августа. Об этом, ссылаясь на заявление губернатора Алексея Беспрозванных, пишет пресс-служба регионального правительства во вторник, 28 июля.

На заправках «Лукойла» горючее теперь продают без ограничений, в том числе разрешают набирать его в канистры. У «Балтнефти» пока действует прежний порядок: за один раз отпускают до 30 литров бензина и 100 литров дизеля. Когда лимиты снимут, неизвестно — власти ориентируются на график поставок.

В федеральном правительстве заявили, что Калининградская область вошла в пятёрку регионов, где стабилизировалась ситуация с топливом.

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