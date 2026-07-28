В Калининградской области начали снимать лимиты на топливо: где уже можно заправляться без ограничений

На заправках «Лукойла» горючее теперь продают без ограничений, в том числе разрешают набирать его в канистры. У «Балтнефти» пока действует прежний порядок: за один раз отпускают до 30 литров бензина и 100 литров дизеля. Когда лимиты снимут, неизвестно — власти ориентируются на график поставок.