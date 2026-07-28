Россиянам рассказали о популярных схемах мошенничества при бронировании жилья

Сегмент посуточной аренды жилья на рынке онлайн-бронирования в России продолжает активно расти: за последний год предложение квартир, апартаментов и загородных домов увеличилось на 67%. Однако он остается менее регулируемым и стандартизированным, чем гостиничный сегмент, чем все чаще пользуются мошенники. В начале 2026 года количество мошеннических инцидентов, связанных с арендой и сдачей жилья, выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основатель юридической фирмы Malov & Malov Андрей Малов подтвердил, что увеличение числа мошеннических схем в отношении туристов заметно и в их профессиональной практике. В разгар сезона отпусков вместе с юристами разбираем наиболее распространенные схемы обмана и рассказываем, как путешественникам обезопасить себя при бронировании жилья.