Том Холланд рассказал, сколько еще будет играть в «Человеке-пауке»

«Мы снимаем эти фильмы уже 10 лет, и все мы очень хорошие друзья, нам всем до сих пор очень нравится работать вместе. У нас есть взаимопонимание, сотрудничество, общая любовь к этому персонажу — Питеру Паркеру. Когда мы собираемся вместе, всегда кажется, что происходит что-то волшебное, и возможность делать это снова и снова — это то, что никогда по-настоящему не осознается. До сих пор кажется, что это моя первая премьера с этим персонажем. Это был подарок всей моей жизни», — поделился актер.