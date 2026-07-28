Том Холланд рассказал, сколько еще будет играть в «Человеке-пауке»

Британский актер Том Холланд заявил, что будет играть человека-паука до тех пор, пока его не перестанут приглашать на эту роль. По его словам, он не осознает, что снимается в франшизе уже 10 лет, сообщает The Hollywood Reporter.
Актер поделился мыслями о своем персонаже на премьере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», которая состоялась в понедельник, 27 июля. Роль Питера Паркера он считает «подарком всей его жизни».
«Мы снимаем эти фильмы уже 10 лет, и все мы очень хорошие друзья, нам всем до сих пор очень нравится работать вместе. У нас есть взаимопонимание, сотрудничество, общая любовь к этому персонажу — Питеру Паркеру. Когда мы собираемся вместе, всегда кажется, что происходит что-то волшебное, и возможность делать это снова и снова — это то, что никогда по-настоящему не осознается. До сих пор кажется, что это моя первая премьера с этим персонажем. Это был подарок всей моей жизни», — поделился актер.
На вопрос о его будущем в роли супергероя Холланд с улыбкой ответил: «Я буду делать это столько, сколько меня будут приглашать. Так что, если фильм будет иметь успех, посмотрим!».
Также актер рассказал о том, что ранее попросил главу Sony Pictures Тома Ротмана перенести старт съемок «Человека-паука», чтобы успеть сняться в недавно вышедшей «Одиссее» Нолана. Руководство компании пошло ему навстречу, объяснив это тем, что для актера «это редкая возможность».
О чем новая часть «Человека-паука».
Действие нового фильма разворачивается спустя четыре года после событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой», где Питер Паркер анонимно защищает Нью-Йорк, пока его сверхспособности не претерпевают неожиданную и потенциально опасную эволюцию. В финале Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) с помощью заклинания стер Питера Паркера (Том Холланд) из памяти всего мира. Человек-паук сохранился как герой, но его личность исчезла. О Питере забыли даже самые близкие — лучший друг Нед (Джейкоб Баталон) и возлюбленная Эм-Джей (Зендея).
В новой части Человек-паук остается один, полностью посвящает себя защите города и сталкивается с уличной преступностью, а не с угрозами масштаба конца света.
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