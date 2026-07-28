В Госдуме предложили ввести в России единый стандарт закона о режиме тишины

По словам депутатов, региональный запрет на ремонтные работы в квартире не всегда однозначно применяется к строительной площадке рядом с домом, покосу травы, механизированной уборке снега или другим работам по содержанию территории. Они отметили, что в результате одна и та же работа в одном регионе прямо запрещена в ранние утренние часы, а в другом жителям приходится отдельно доказывать, что она нарушает их право на отдых.