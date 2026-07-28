Условия досрочной пенсии при потере работы озвучили волгоградцам

В отделении Соцфонда по Волгоградской области рассказали, как можно досрочно выйти на пенсию. В частности, житель региона должен находиться в предпенсионном возрасте. При этом пособие могут оформить только те, кому до выхода на пенсию по общим основаниям остается не менее двух лет.