Агроном Тихонова объяснила, когда убирать и как хранить озимый чеснок

Сроки уборки чеснока зависят от погодных условий и состояния растений. В дождливое лето, как в этом году, чеснок может заболеть, и сроки его созревания могут сдвинуться. Поэтому ориентироваться только на фиксированную дату, например, 12 августа, не стоит. Лучше всего ориентироваться на состояние надземной части растения: когда листья пожелтели или приобрели серый оттенок, это признак того, что чеснок готов к уборке.