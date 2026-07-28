Агроном Тихонова объяснила, когда убирать и как хранить озимый чеснок

В конце июля наступает время для уборки озимого чеснока. Чтобы собрать урожай вовремя и сохранить его на длительное время, важно правильно определить момент для выкапывания и соблюдать рекомендации по хранению, рассказала агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru.
Как понять, что чеснок созрел.
Специалист рекомендует обращать внимание на состояние чесночных стеблей. Если хотя бы несколько из них почернели, это сигнал к тому, что пора выкапывать всю грядку.
Сроки уборки чеснока зависят от погодных условий и состояния растений. В дождливое лето, как в этом году, чеснок может заболеть, и сроки его созревания могут сдвинуться. Поэтому ориентироваться только на фиксированную дату, например, 12 августа, не стоит. Лучше всего ориентироваться на состояние надземной части растения: когда листья пожелтели или приобрели серый оттенок, это признак того, что чеснок готов к уборке.
Как правильно чистить и хранить чеснок.
После уборки чеснока его необходимо правильно очистить и подготовить к хранению. Елизавета Тихонова советует сразу обрезать побеги, оставляя не более 20 сантиметров, и удалить корни. Затем следует снять верхние слои шелухи, оставив около двух слоев. Последний слой рекомендуется надрезать, чтобы головки могли дышать. Для этого нужно сделать два надреза по 2 сантиметра с противоположных сторон стебля.
Неправильная очистка чеснока может привести к его порче. Если оставить слишком длинные стебли или не удалить корни, это может способствовать развитию бактерий и плесени.
Чтобы чеснок долго хранился, его нужно связать в пучки или гирлянды шпагатом или верёвкой. В каждый пучок рекомендуется помещать около 12 головок, в зависимости от их размера. Связывать чеснок нужно, пока стебли ещё мягкие.
Через некоторое время стебли высохнут и начнут осыпаться. В этот момент чеснок стоит подвязать ещё раз.
Чеснок можно хранить на балконе, связав его пучками и подвесив, либо полностью обрезать стебли до зубков, либо хранить чеснок в проветриваемом ящике. Он прекрасно переносит даже минусовые температуры, до −5… −6 градусов. Однако важно следить за условиями хранения: чеснок не должен быть слишком влажным или подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.