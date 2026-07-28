Что за приказ ФНС о единой форме уведомления по УСН вступит в силу 31 июля?

УФНС России по Волгоградской области информирует жителей региона, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), о введении в действие новой единой формы уведомления.
Сама форма, порядок её заполнения и формат представления в электронном виде утверждены приказом ФНС России от 30.04.2026 № ЕД-1−3/285@. Он вступает в силу с 31 июля 2026 года.
Новый унифицированный документ заменит ранее действующие формы и станет единым универсальным документом для налогоплательщиков УСН. Он включает шесть разделов. Выбор конкретного зависит от основания представления уведомления:
переход на УСН;
изменение объекта налогообложения;
переход на иной режим налогообложения;
прекращение предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН;
прекращение применения УСН со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД;
переход на иной режим налогообложения в связи с утратой права на применение УСН.
При составлении документа необходимо заполнить титульный лист, указать код основания подачи уведомления согласно разделу от одного до шести, и внести сведения в соответствующий раздел.
Важно: при указании кода основания 5 на титульном листе, раздел 5 заполнять не требуется — он не содержит полей для внесения информации.