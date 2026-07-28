Таёжник Кулеш прошёл по следам Усольцевых и сделал вывод

Осмотрев район скалы Буратинка, таёжник пришёл к выводу: даже опытный турист может потерять ориентацию. Тропа промаркирована, но выход на неё неочевиден. Без точной метки в навигаторе вернуться обратно непросто. Сложный рельеф и погода усугубляют положение.