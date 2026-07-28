Таёжник Кулеш прошёл по следам Усольцевых и сделал вывод

Депутат Заксобрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш на минувших выходных лично посетил Кутурчинское Белогорье. Он прошёл маршрутом, которым, предположительно, следовали пропавшие Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы. Об этом сообщает aif.ru.
«Всё время представлял, каково это — с пятилетним ребёнком оказаться там, наверху, в стремительно ухудшающуюся погоду, холодный дождь, переходящий в снег», — поделился Кулеш.
Осмотрев район скалы Буратинка, таёжник пришёл к выводу: даже опытный турист может потерять ориентацию. Тропа промаркирована, но выход на неё неочевиден. Без точной метки в навигаторе вернуться обратно непросто. Сложный рельеф и погода усугубляют положение.
При этом он отметил интересную деталь: на скалах сейчас уверенно работает сотовая связь и 4G-интернет.
Напомним, что семья Усольцевых пропала в конце сентября прошлого года. Они планировали однодневный поход. У начала маршрута нашли их машину. Больше следов не обнаружено.
Ранее мы сообщали, что спасатели прочесали 200 км на квадроциклах в поисках семьи Усольцевых.