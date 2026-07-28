Пытавшим пенсионерку в Городецком районе подросткам и женщине вынесли приговор

Несовершеннолетние несколько дней издевались над пенсионеркой и побрили ее налысо. В основном этим занимался местный хулиган, а его соратники снимали происходящее на видео. При пытках присутствовали сестры одного из подростков, которым еще не исполнилось и 14 дет.