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Пытавшим пенсионерку в Городецком районе подросткам и женщине вынесли приговор

На протяжении нескольких дней дети избивали беспомощную пожилую женщину и снимали все на видео.

Источник: Живем в Нижнем

42-летнюю женщину и двух подростков отправят в колонию за жестокое избиение пенсионерки в Городецком районе. Об этом сообщили в прокуратуре и управлении следственного комитета России по Нижегородской области.

Жестокое преступление было совершено в августе 2025 года в деревне Устиново. 62-летняя хозяйка одоного из домов приютила у себя женщину, которая в дальнейшем и решила расправиться с благодетельницей. Злоумышленница подкупила местных подростков, чтобы те избили пенсионерку.

Несовершеннолетние несколько дней издевались над пенсионеркой и побрили ее налысо. В основном этим занимался местный хулиган, а его соратники снимали происходящее на видео. При пытках присутствовали сестры одного из подростков, которым еще не исполнилось и 14 дет.

После пережитого у бабушки диагностировали переломы рук, ног и ребер. Она оказалась в больнице. Недавно стало известно о ее смерти.

Суд признал фигурантов дела виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенном группой лиц, с особой жестокостью и издевательствами, в отношении заведомо беспомощного человека, из хулиганских побуждений.

Взрослую злоумышленницу также осудили за вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Двое 15-летних подростков получили по четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее стало известно, что жители Новинок проиграли суд против Wildberries.

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