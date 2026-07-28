«Чувствует детскую душу». Тренер-педофил годами развращал учеников

«У кого со мной переписки — удаляйте!» — кричал 33-летний тренер В. К. своим воспитанникам, пока следователи надевали на него наручники, чтобы увести на допрос. Задержали мужчину прямо во время тренировки по каратэ в школе «Доджо», расположенной в Советской Гавани, что на тихоокеанском побережье Хабаровского края. Поводом же стали жалобы родителей подопечных В. К. — тренер открыто приставал к их детям с сексуальными намеками и трогал в неподобающих местах. Как позже выяснится, делал всё это он не один год.