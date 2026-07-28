Администрацию Вачского округа оштрафовали за мусор на сельхозземлях

Администрацию Вачского муниципального округа Нижегородской области привлекли к административной ответственности за невыполнение законного предписания в установленный срок. Окружную администрацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
Ранее специалисты ведомства провели обследование принадлежащего муниципалитету земельного участка сельскохозяйственного назначения и выявили загрязнение территории отходами. Администрации Вачского округа выдали предписание об устранении нарушения, которое требовалось выполнить до 10 июня 2026 года, однако чиновники этого не сделали.
В результате мировой судья Сосновского судебного участка Нижегородской области рассмотрел материалы дела и вынес постановление о назначении административного штрафа.
Ранее сообщалось, что предприятие в Нижегородской области переборщило с химикатами на полях.