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Администрацию Вачского округа оштрафовали за мусор на сельхозземлях

Муниципальные власти не выполнили предписание ведомства и не ликвидировали свалку на участке до установленного срока.

Администрацию Вачского муниципального округа Нижегородской области привлекли к административной ответственности за невыполнение законного предписания в установленный срок. Окружную администрацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

Ранее специалисты ведомства провели обследование принадлежащего муниципалитету земельного участка сельскохозяйственного назначения и выявили загрязнение территории отходами. Администрации Вачского округа выдали предписание об устранении нарушения, которое требовалось выполнить до 10 июня 2026 года, однако чиновники этого не сделали.

В результате мировой судья Сосновского судебного участка Нижегородской области рассмотрел материалы дела и вынес постановление о назначении административного штрафа.

Ранее сообщалось, что предприятие в Нижегородской области переборщило с химикатами на полях.